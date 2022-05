Letbanen kan få stor efterregning: - Der er ting, jeg ikke synes, de har ret i

Forberedelse og dokumentation

En voldgiftssag adskiller sig fra en almindelig retssag ved, at parterne i højere grad selv bestemmer procedurer og regler. Derfor er Jesper Rasmussen også ganske rolig – han har nemlig forberedt sig.

- Det er tidligere set, at entreprenøren har nogle gode idéer til, hvad vi også lige skal betale for. Derfor besluttede vi på et meget tidligt tidspunkt, at med et projekt på den her størrelse der ville vi være forberedt på en uenighed.

- Der er kun én ting, der virker i en voldgift, og det er at være veldokumenteret. Og vores dokumentationsgrad er meget, meget høj. Jeg har simpelthen aldrig været på et projekt, der har været så veldokumenteret, som det her, siger Jesper Rasmussen.

Bestyrelsesformanden understreger dog til TV 2 Fyn, at han håber, at Comsa slækker på sine krav, inden det når til en voldgift, så de to parter afslutter samarbejdet på en rolig måde.

Overholder stadig budgettet

Jesper Rasmussen vil ikke afsløre den spanske entreprenørs specifikke krav, men han fortæller, at beløbet er stort.

I årsrapporten er udfaldet af sagen noteret under punktet ”Anlægsselskabets største risici.” Men det skal man ikke lægge noget i mener Jesper Rasmussen.

- Det er jo også et udtryk for, at der ikke er så mange andre risici. Noget skal jo være den største, og det er jo en risiko. Selvom jeg ikke anser den for at være stor.

Men selvom beløbet er stort og uspecificeret, så lover Jesper Rasmussen, at anlægningen af Odense Letbane overholder det planlagte budget uanset udfaldet af voldgiftssagen.

Trods de afsluttende stridigheder så fortryder bestyrelsesformanden ikke, at man i sin tid valgte Comsa som entreprenør.

- Nej, det fortryder jeg ikke. Jeg ærgrer mig over, at vi er endt her, men det er ikke fordi, jeg tror, vi havde undgået konflikter, hvis vi havde taget en anden entreprenør.

Comsa har ikke ønsket at stille op til et interview med TV 2 Fyn om den kommende juridiske stridighed.

TV 2 Fyns journalist havde også en stridighed med letbanen, da han kørte om kap med den på sin cykel.