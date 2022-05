Letbanen kostede Christians livsværk: - Det gør ondt, hver gang jeg kommer forbi

Han arbejder nu som morgen-kok på Hotel Nyborg Strand. Hverdagen er ganske anderledes, end dén han i mange år stod op til som selvstændig med egen bagerbutik.

- Den måde, mit liv har formet sig på, er blevet markant anderledes. Jeg er landet på en god arbejdsplads, hvor jeg er glad for at være. Men jeg har da lige skulle vænne mig til, at jeg ikke længere selv er dén, der træffer beslutningerne.

Et nødvendigt onde

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel erkender, at der er støjproblemer som skal håndteres.

- For den enkelte føles det ikke rimeligt, og jeg ved, at letbanen (Odense Letbane red.) gør rigtig meget for at prøve at være i dialog med de berørte - og jeg ved de ikke er færdige med at forsøge at udbedre de støjgener, der opleves i Odense.

Omvendt siger Peter Rahbæk Juel, at det selvfølgelig har en pris at bo i en by, hvor der sker udvikling.

- Det er jo nødvendigt at udbygge vores kollektive trafik, hvis vi skal have mindre kø på vejene og vi skal have en bæredygtig transportform i Odense, så vi kan nå vores klimamål, siger han og tilføjer:

- Men det er lidt vilkåret, når vi er i en by, der er så stor som Odense og vi bor så tæt sammen og laver forandringer, så vil der være nogen som ikke synes det er fedt, og der vil være nogen som bliver berørt af det på en måde, som de aldrig kommer til at synes er fedt.

Kæmper videre mød støjen

På Nyborgvej har Kim Jørgensen valgt at tage kampen op mod generne fra letbanen. Han har sat en advokat på sagen og planlægger at kræve erstatning af Letbaneselskabet for de revner og skader han mener, der er sket på huset.

Desuden er han med til at samle underskrifter ind blandt de andre naboerne langs letbanestrækningen. Målet er, at få poltikerne til sikre, at letbanen overholder det støjniveau, der i sin tid blev lovet.

- Hvis ikke man får gjort noget ved larmen og de her rystelser, bliver vores hverdag ødelagt. Det er chikane. Min kæreste og jeg bliver nødt til at jagte søvnen et andet sted. Og hvor skal vi gøre det? Vi har ikke lyst til at sælge.

Men er det ikke rimeligt nok, at projekter af den størrelsesorden kan have konsekvenser for enkeltpersoner som dig, hvis de til gengæld er til flertallets bedste?

- Det skal ikke være på bekostning af menneskers livskvalitet. Come on, der er så meget fokus på støj og støjgener. Det burde Odense Kommune have været opmærksomme på. Og ellers er de i hvert fald blevet rådgivet forkert af Letbaneselskabet.

- Vi tager det alvorligt

TV 2 Fyn har løbende dækket både byggeri af letbanen, men også den seneste tids testkørsel og dermed klager over rumlen og støj.

Bestyrelsesformand Hos Odense Letbane Jesper Rasmussen fortæller til TV 2 Fyn, at man tager klagerne over støjen alvorligt.

- Vi kan ikke tillade os bare at tage i mod klagerne og så kaste dem over skulderen. Vi dykker ned i hver eneste klage.

Han siger, at han forstår folks frustration over, hvis ikke de får svar fra letbanen efter de har klaget. Men det er lige nu et spørgsmål om ressourcer.

- Det har vi simpelthen ikke personale til. Så vi registrerer det og sætter det ind i et system, hvor vi så skriver ned, hvor problemerne er. Derfra laver vi målinger af støjen i klumper rundt omkring.

Odense Letbane åbner for passagerer lørdag d. 28. maj, og du kan løbende følge med på vores hjemmeside.