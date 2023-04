Letbanen med endnu et underskud - tjener ikke nok på passagerer

Ingen bryder sig formentlig om at stå med hatten i hånden.

Det er dog alligevel, hvad Odense Letbane nu må gøre for anden gang inden for kort tid.

Letbanen måtte nemlig onsdag sande, at der er et hul i pengekassen på cirka 12 millioner kroner i 2022 på grund af manglende passagerindtægter.

Hvor det i efteråret var antallet af passagerer, der gav et forventet underskud på 26 millioner kroner, så er det nu den pris, som passagerne betaler for deres billet, der er hovedårsagen til et yderlig underskud på 12 millioner kroner.

Altså når det samlede hul i letbanens budget for 2022 op på 38 millioner kroner.

- Vi må desværre indse nu, at prisen (per påsteget passager, red.) ligger under det forventede, siger direktør i Odense Letbane Dan Ravn til TV 2 Fyn.



Helt præcist betaler passagerne i gennemsnit 3,60 kroner mindre for deres billetter, end letbanen har budgetteret med.

Hvordan kan det være, at I ikke har forudset det?

- Vi har allerede tidligere sagt, at det her er en af de største usikkerheder, der er på letbanens budget. I vores budgetlægning har vi fulgt bussernes påstigningerpris de forgangne år, forklarer Dan Ravn.

De seneste mange år har FynBus haft indtægter på mellem 10 og 12 kroner per påstiger på den rute, som letbanen nu dækker. I letbanens første syv måneder har den realiserede billetindtægt dog kun været på 8,10 kroner.

Letbanen peger på nye rejsemønstre, hvor blandt andet pendlerkort og ungdomskort benyttes mere flittigt end tidligere i busserne. Derudover indikerer data, at mange DSB-rejsende til og fra Odense kører videre med letbanen med deres DSB-billet.

Passagertal stadig lave

Med til historien hører dog også, at letbanen stadig er et godt stykke fra målet i forhold til at realisere sin egen passagerprognose.

Ifølge nye tal fra marts måned, så mangler der stadig 3.900 påstigninger om dagen, før letbanen når sit mål på 21.500 daglige påstigninger på letbanen.

Allerede i november måtte letbanen ud og forsvare dårlige passagertal. Dengang var prognosen noget højere, end den er i dag.



Bestyrelsesformanden indrømmede dengang, at letbanen burde have været tydeligere omkring, at der ville være en lang indkøringsperiode, hvor passagertallene - og derfor økonomien - ikke ville nå de ellers fastsatte mål.



- Det er det, der hedder en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig god start, sagde Jesper Rasmussen, bestyrelsesformand for Odense Letbane dog alligevel i november om de lave passagertal.



Allerede for et år siden, inden letbanen havde haft sin første tur igennem Odenses gader, spurgte TV 2 Fyn ellers formanden, om letbanens passagerprognose ikke er et lidt vildt gæt.

- Det er absolut ikke vildt. Det er meget velovervejet, lød svaret dengang.



Direktøren i Odense Letbane, Dan Ravn, siger onsdag, at han ikke er tilfreds med resultatet.

Hvornår kan man begynde at regne med det, I siger i budgettet?

- Det her er et meget tidligt stadie stadigvæk. Vi har syv måneders drift. Før vi overhovedet kan se et stabilt niveau, så har vi behov for, at der går længere tid, siger Dan Ravn.

Ærgerlige politikere betaler

I kommunes top vækker ekstraregningen ikke glade følelser, men på onsdagens møde i økonomiudvalget blev pengene alligevel fundet frem.

- Vi har fundet pengene, men det er engangsmidler, så der er også en forventning om, at man får vendt skuden og løst problemet, siger Søren Windell (K), der er rådmand for by- og kulturforvaltningen.

Han kalder de manglende millioner for utilfredsstillende, men hæfter sig ved, at der er mange passagere med letbanen.

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) er også ærgelig over underskuddet. Han ser dog ikke anden udvej end at betale regningen.

- Vi har brug for som stor by at have en velfungerende kollektiv transport, så jeg synes ikke svaret er, at der skal være færre busser, eller vi skal forringe letbanen, siger Peter Rahbæk Juel.



Har du fuld tillid til den kompetence, der ligger i budgetlægningen i letbanen og Fynbus?



- Jeg kan se, at de allierer sig med eksperter. Jeg kan dog også konstatere, at de ikke har ramt den virkelighed, der er. Det er selvfølgelig beklageligt, det kan der ikke være to meninger omkring, siger borgmesteren.

Fynbus har også underskud

Det er ikke kun letbanen, er ramt af faldende passagerindtægter. Også Fynbus lander med et overraskende dårligt resultat i år.

- Letbanens introduktion har givet nogle skvulp i det samlede kollektive system. Når kunderne i letbanen rykker sig, så har det en afsmittende effekt i busserne også, siger Rasmus Bach Mandø, der er direktør i Fynbus.

Han peger udover letbanens introduktion på effekterne af corona og de stigende priser.

Det betyder samlet, at Fynbus også har fået flere billige kunder i butikken. Det betyder et fald i indtægt på 4,3 millioner kroner.

En regnning der nu også er sendt videre til Odense Kommune.

I november måned måtte Fynbus dog også - ligesom letbanen - sende en stor ekstraregning til kommunen.