Letbanen nærmer sig den afsluttende testfase

Letbanen kommer til at køre efter fuld køreplan, og med cirka syv et halvt minuts mellemrum vil togene holde ind på en station, hvor det vil holde i cirka 20 sekunder.

- Det bliver første gang, at vi over længere forløb skal se hele letbanesystemet blive testet i praksis. Togene skal følge køreplanen, lyskrydsene skal fungere, kommunikation til kontrolcentret bliver testet, og det samlede system skal kunne klare strømbelastningen, når der er skruet helt op for driften, forklarer Søren Thrane, Transition Manager ved Odense Letbane i en pressemeddelelse.

Stig ikke på toget

Som en del af testen vil dørene gå op og i på alle stationer, men det betyder ikke, at letbanen medtager passagerer.



- Jeg vil gerne understrege, at selv om toget stopper ved stationen, og selv om dørene åbnes, så er det ikke tilladt at stige ind i toget. Der ER en test, og det er vigtigt, at letbaneførerne kan afvikle kørslerne med så få forstyrrelser som muligt, siger Søren Thrane, Transition Manager ved Odense Letbane.

Stresstesten bringer letbanen et skridt nærmere den endelige sikkerhedsgodkendelse Trafikstyrelsen skal udstede, før letbanen kan komme i drift.



Letbanen forventer at medtage passagerer fra slutningen af maj.