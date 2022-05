Letbanen satser på 9,8 millioner passagerer - men trafikvaner er svære at ændre

Nedtællingen til Odense Letbanes store åbningsdag er i fuld gang, og forventningerne til passagerantallet er store. I et notat fra Odense Letbane til Odense Kommune står der, at det forventes, at der i det første hele driftsår, 2023, vil være 9,8 millioner, der stiger på toget. Men det vil kræve, at letbanen kommer godt fra start den 28. maj.

- En dårlig driftsstart giver et dårligt omdømme, og det er svært at hente hjem igen. Mulighederne er en god driftsstart, hvor brugerne oplever en pålidelig og stabil drift, og dermed oplever fordelen ved at tage letbanen, skriver Odense Letbane til kommunen.

Hvor mange passagerer, der egentlig kommer til at bruge letbanen, vil tiden vise, men klimarådmand Tim Vermund (S) er optimistisk på letbanens vegne.

- Jeg er overbevist om, at letbanen nok skal blive en succes. De prognoser, der ligger, viser faktisk, at det måske kan blive nødvendigt at indsætte yderligere togsæt, siger den socialdemokratiske klimarådmand, Tim Vermund.

Vaner er svære at ændre

I Odense er cyklen et af de mest foretrukne transportmidler, og Odense Kommune kalder også sig selv for 'Cyklisternes By'. Derfor kan det godt blive svært at ændre odenseanernes vaner, siger adfærdschef ved forandringsbureauet Operate.

- Trafikvaner er nogle af de sværeste at ændre, og det kommer an på, hvad folk kommer fra. Det handler om bekvemmelighed, tid, og hvad man kan spare, siger Laurits Rohden Skov.

Han mener, at cyklister muligvis kan flyttes over i letbanen, når det er dårligt vejr, men at det for de studerende primært vil handle mere om pris og bekvemmelighed end regn eller solskin.

- Det handler for letbanen om at skabe troværdige forhold og undgå bump på vejen, siger Laurits Rohden Skov.

Men han mener dog, at letbanen vil have den fordel i forhold til de studerende, at der hvert år kommer nye studerende til universitetet.

- Mennesker er tilbøjelige til at få nye vaner ved 'livsfaseskift'. Det vil sige, at de nye studerende, som begynder med at tage letbanen, vil være mere tilbøjelige til at holde fast i den adfærd. Og så vil de udvikle sig til en vane i fremtiden, siger Laurits Rohden Skov.

Færre passagerer i Aarhus

Odense Letbane bliver ofte sammenlignet med letbanen i Aarhus. Inden den åbnede i 2017, var forventningen, at omkring ni millioner passagerer årligt ville bruge den nyanlagte letbane. Men allerede i 2019 blev det tal nedjusteret til seks millioner årlige påstigninger.

- Erfaringerne fra Aarhus viser, at det er svært at få nok passagerer med ombord på letbanen. Der er ikke nogen grund til at tro, at det bliver nemmere i Odense efter en lang periode, hvor den kollektive trafik har været underdrejet på grund af en opgravet bymidte, sagde Niels Agerholm, der er sektionsleder og lektor ved Veje, Trafik og Transport på Aalborg Universitet, til TV 2 Fyn i 2019.



På trods af startvanskeligheder i form af en manglende sikkerhedsgodkendelse, glatte skinner og manglende trafikinformation, mener Aarhus Letbanes Passagerråd, at den østjyske letbane er kommet efter det.

- Langt de fleste startvanskeligheder er forsvundet i dag. Vi ser flere rejsende på letbanen end før corona, og de seneste uger har vi et indtryk af, selvom der ikke er tal på det endnu, at der også er flere rejsende grundet de høje benzinpriser, siger Hans Michael Betsch, der er formand for Aarhus Letbanes passagerråd.

TV 2 Fyn sendte tidligere elitecykelrytter af sted på et kapløb med Odense Letbane for at se, hvem der kom først fra Tarup til Hjallese. Den ene kom frem fire minutter før den anden.