Letbanen: Testkørsler lukker vej - vær opmærksom på nye trafiksignaler

Der skal gang i hjul, skinner og signalsystemer på Odense Letbane. Nu skal letbanen nemlig testes.

Odense Letbane går tirsdag i gang med testkørsler på strækningen langs Hestehaven mellem Svendborgvej og Munkebjergvej.

Læs også Se kravene: Udendørs idræt uden kropskontakt kan starte igen

Det betyder, at Bjørnemosevej spærres for enden op mod Hestehaven fra i dag, tirsdag den 21. april klokken 10.00 og frem til fredag den 24. april klokken 17.00.

Derudover vil der i begyndelsen være personale ved krydset, som kan guide bløde trafikanter sikkert over sporet, oplyser Odense Letbane i en pressemeddelelse.

Når letbanetoget testes, vil de nye trafiksignaler, der skal give tegn til letbanen ved Bjørnemosevej og Hjalleseparken være i funktion. Det er derfor vigtigt, at man som trafikant følger både signaler og skiltning, da der nu kommer et nyt transportmiddel ind i trafikken, skriver Odense Letbane, og tilføjer:

"Man skal være ekstra opmærksom, når man krydser letbanen og bevæger sig inden for den kantsten, som markerer grænsen til letbanesporet. Gør man det, og følger man i øvrigt trafiksignalerne og de almindelige færdselsregler, er der ikke grund til bekymring".

Hvad sker der?

Det er de såkaldte dynamiske test, som i første omgang bliver lavet, oplyser Odense Letbane.

De går ud på at teste, at letbanetogets systemer spiller sammen med resten, så toget fungerer, som det skal på letbanesporet. Derfor er det togleverandøren, schweiziske Stadler, der står for testkørslerne. Der vil også være test af samspillet med systemerne i infrastrukturen og styringen af det hele fra kontrolcenteret.

De første test bliver lavet på toget med modelnummer 01. Det er den såkaldte typemodel, som får en typegodkendelse og skal danne grundlag og give en fælles referenceramme for test af de øvrige togsæt. Tog nummer 01 er det tog, der vil blive døbt "Brunneren".

Du kan kigge med

Som tilskuer vil man i begyndelsen opleve, at toget holder stille det meste af tiden, da teknik og infosystemer skal testes først. Signaler og sikkerhedssystemer skal også testes. Derefter vil toget køre med først lav fart hen ad Hestehaven, hvorefter hastigheden langsomt vil blive øget.

De testkørsler, som man vil opleve over det kommende års tid, skal munde ud i en egentlig prøvedrift af hele letbanesystemet. Det vil sige, at togene kører efter køreplanen, men uden passagerer. Det forventes at ske i løbet af sommeren 2021, og prøvedriften vil vare frem mod letbanens åbning.

Det er fortsat forventningen, at letbanen åbner i efteråret 2021.

Læs også Følg corona-situationen: Forbud mod forsamlinger på mere end 500 frem til september