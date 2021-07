Letbanen udvider test: Kører for første gang i tættere bebyggelse

Indtil tirsdag er testkørslerne foregået på en knap fem kilometer lang strækning fra letbanens kontrol- og vedligeholdelsescenter via Nyt OUH, SDU og Bilka til det hidtidige stop ved Ikea.

Og med dagens strækning blev der tilføjet yderligere to kilometer, der i dag dog foregik i gå-fart.

Strækningen var dog noget ganske specielt, hvis man spørger projektchef Thomas Gram.

- Det særlige ved den strækning er, at vi begynder at køre i mere bynært område. Specielt på Nyborgvej, hvor vi kører langs vejbanen, og der er beboelse lige op ad, siger projektchefen.

En milepæl

Tirsdagens tur ind ad Nyborgvej er en første test, der foregår med lavest tænkelige fart, hvor formålet er at sikre, at toget kan komme frem, og at teknikken fungerer undervejs.

Men turen skal også være medvirkende til, at odenseanerne vænner sig til at se en letbane køre rundt i Odense.