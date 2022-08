Letbanenaboer er både håbefulde og ærgerlige efter møde

Det var en lettet, men også ærgelig talsmand for naboerne til letbanen, der torsdag gik fra et møde med Odenses magthavere.

Her havde sammenslutningen af naboer til letbanen nemlig fået mulighed for at lufte deres utilfredshed med byens nye transportmiddel for medlemmerne af økonomiudvalget.

- Min opfattelse er, at politikerne lyttede meget interesseret, siger talsmanden for naboerne, John Hr Hansen til TV 2 Fyn.

Med til økonomiudvalget havde nabogruppen medbragt sit ultimative hovedkrav. Det går på at indstille letbanedriften imellem 22 og 06 og i stedet indsætte busser på strækningen.

Kun få har overnattet

- Folk skal have deres nattesøvn, og det får de ikke i øjeblikket, understreger John Hr Hansen.

Til mødet benyttede gruppen sig også af lejligheden til at minde udvalgsmedlemmerne om, at det kun kan tælles på en hånd, hvor mange politikere, der har sagt ja til naboernes invitation om overnatning i de støjplagede hjem.

- Men jeg gik derfra med en god følelse. I hvert fald med et håb om, at der måske kan ske noget inden for en overskuelig fremtid, siger John Hr Hansen, der ellers har frygtet, at løsningerne på støj- og vibrationsgenerne fra letbanen lå langt ude i fremtiden.

Intet entydigt svar

Optimismen hos naboerne er dog på trods af, at medlemmerne i økonomiudvalget ikke gav nabogruppen noget svar på, om de støtter op om deres krav.

Politikerne i økonomiudvalget opfordrerede til gengæld John Hr Hansen og de andre naboer til at genoptage samarbejdet med letbaneselskabet. Et samarbejde, der ifølge talsmanden har været hårdt prøvet.

- Vi vil hjertens gerne arbejde sammen med dem, men vi skal også føle os som en ligeværdig medspiller, og det har vi ikke følt, siger John Hr Hansen.

Lavt passagertal

Nu venter nabogrupperne på en henvendelse fra Odense Letbane. Imens ærger talsmanden sig over én ting.

- Jeg er ærgelig over, at passagertallene først blev offentliggjort på mødepunktet efter vores oplæg. Jeg ville da gerne have spurgt til tallene i ydertimerne. Det er jo interessant for vores forslag om at indsætte busser i ydertimerne.

På udvalgsmødet torsdag blev de første passagertal for letbanen offentliggjort. Tallene viste, at antallet af passagere i juni måned var meget lavere end ventet. Faktisk kørte kun en tredjedel af det forventede antal passagere med letbanen.