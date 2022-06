Letbanenaboer med tilbud til ansvarlige: Sov sammen med os i letbanelarmen

Naboerne til Odense Letbane mener nu, at politikere og letbaneansvarlige selv skal have lov til at opleve generne fra letbanen for at forstå beboernes trængsler.

Derfor har de støjplagede naboer inviteret Odenses byrådsmedlemmer og letbanens ledelse og ansatte på overnatning i en af de mange lejligheder, der ligger bare få meter fra letbanesporet.

- Vi vil gerne have lov til at give dig en unik oplevelse ved at invitere dig til en gratis overnatning med morgenmad hos en af vores medlemmer bosiddende langs Odense Letbane. Der er både mulighed for et enkeltværelse eller et dobbeltværelse, så du kan tage din partner med, skriver Nabogruppen i invitationen.

Driftsselskabet Keolis, der kører letbanetogene, er også inviteret.

Ørepropper og dobbeltsenge

I invitationen oplyses også, at der udleveres ørepropper, og at tilbuddet er gældende i hele juni måned.

- Så snart vi hører fra dig, vil vi sende dig nogle udvalgte datoer og overnatningsmuligheder, hedder det videre i invitationen.

Ifølge Nabogruppens talsmand John Hr. Hansen forsøgte beboerne for nylig at komme i dialog med Odenses politikere, men kun rådmand Christoffer Lilleholt (V) og Andreas Møller fra Ny Borgerlige reagerede.

- Derfor er det en overraskelse, hvis der er nogen, der tager imod vores henvendelse, siger John Hr. Hansen.

Ifølge talsmanden har man rigeligt med både enkelt- og dobbeltsenge uanset, hvor mange der tager imod tilbuddet om overnatning hos en letbanenabo.

