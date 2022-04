Letbanens åbningsdato endeligt bekræftet: - Som det er nu, er det helt utåleligt

Endelig kom der en dato på. Odense Letbane slår togdørene op for passagererne den 28. maj.

Det sker efter flere forsinkelser igennem anlægsperioden, der begyndte tilbage i 2014.

Ifølge Odense Letbane vil åbningsugen, der begynder lørdag den 28 maj, blandt andet byde på gratis kørsel med samtlige tog.

- Det er med størst mulig glæde og stolthed, at vi nu kan præsentere en dato for åbningen af Odense Letbane – og dermed invitere hele Odense med indenfor i en moderne og effektiv letbane, som fra dag ét vil tilføre et markant løft til den kollektive trafik i landets tredjestørste by, siger bestyrelsesformand ved Odense Letbane, Jesper Rasmussen, i en pressemeddelelse.



Enkelte forbehold

Odense Letbane blev 26. april godkendt af Trafikstyrelsen til at begynde sin drift, og samme dag overdrog entreprenøren transportsystemet, så Keolis der står for driften, kunne begynde sine test.