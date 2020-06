Socialdemokratiet afviser at erstatte letbane med superbusser

Ny analyse viser at den samfundsøkonomiske gevinst ved at bruge moderne superbusser, såkaldte BRT-busser, er ekstremt høj. Derfor anbefaler transportordfører for Venstre Kristian Pihl Lorentzen, at Odense udskifter den planlagte etape to af letbanen med en BRT-løsning. Det skriver Jyllands-Posten torsdag.

Men ifølge medlem i by- og kulturudvalget i Odense Kommune Anders Berthelsen (S) kan BRT-busserne ikke fungere med den letbane, der bygges i Odense.

Hvis letbanen skal erstattes af busser, kan der være to løsninger. Den ene løsning er, at man skifter fra bus til letbanen ved Korsløkkekrydset.

- Jo flere stop og skift man har, jo flere passager mister man. Det viser undersøgelser fra Fynbus, siger Anders Berthelsen til TV 2/Fyn. Hvis etape to bliver med letbane, kan den bruge skinnerne, og derved skal der ikke foretages skift.

Anden løsning er, at begge skal være der, og det er ikke en mulighed.

- Der vil ikke være plads til begge trafikale løsninger ved Sct. Jørgensgade og Nyborgvej, siger Anders Berthelsen.

Letbanen bliver for dyr

Christoffer Lilleholt, der er borgmesterkandidat for Venstre i Odense, er ærgerlig over, at Socialdemokraterne ikke vil undersøge BRT-løsningen nærmere.

- At afvise det så hårdt og koldt vidner om, at man er blevet forelsket i en løsning, siger han til TV 2/Fyn.

Ifølge borgmesterkandidaten vil letbanen koste alt for mange penge til. Han fortæller, at letbanens etape to vil have 50 millioner kroner i driftsunderskud.

- Det er penge, vi ikke har, det er noget vi skal ud spare, siger Christoffer Lilleholt.

- Det her giver endnu en gang anledning til overvejelser, om det er det rigtige. Især når man kigger på økonomien.

Statslig pulje

Analysen, der netop er gennemført, er af Østbanen mellem Køge og Stevns. Den er den første af sin art og viser, at det bedre kan betale sig at udskifte de nedslidte tog med BRT-busser. Busserne er dyrere at indkøbe en tog, men driftsomkostningerne er langt lavere, skriver Jyllands-Posten.

Derfor foreslår Venstre at oprette en statslig pulje, hvor de vil give et statsligt tilskud på 25-50 procent til de moderne busser. Transportminister, Benny Engelbrecht (S), er positiv over for forslaget.

- BRT-busser har meget interessante perspektiver, og jeg vil tage Venstre på ordet og få analyseret, hvordan vi kan opbygge en statslig pulje, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Desuden viser analysen, at de moderne superbusser har en ekstrem positiv effekt på samfundsøkonomien.

- Med en intern rente på mellem 5 og 13 procent. ser samfundsøkonomien exceptionel god ud. Så på den måde er det gode nyheder, mener Mogens Fosgerau, der er Professor og transportøkonom ved Københavns Universitet.

Investeringer

Før den nye analyse kan overføres til Odense, skal man indtage lokale forhold for at få det fulde indblik, oplyser Anders Berthelsen.

- I Vollsmose er letbanen afgørende for investorlysten i forhold til byudviklingen, siger han.

Byrådsmedlemmet synes dog, at det er positive meldinger med en statslig fond. BRT-løsningen kan nemlig være en mulighed, når folk skal fra oplandet ind til Odense.

- Der er det en fremragende løsning. Der er det en klar forbedring fremfor bybusser, siger Anders Berthelsen.