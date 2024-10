TV 2 Fyn kan mandag løfte sløret for, hvor mangelfuld billetkontrollen er i Odense Letbane.

Det ærgrer kommunens klima- og miljørådmand Tim Vermund (S), at det tilsyneladende er så let at slippe for en bøde, hvis man ikke har billet.

Samtidig sender han dog en moralsk løftet pegefinger afsted til de passagerer, der måtte føle sig fristet til at spare pengene på en billet.