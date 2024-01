Letbanestop: - Meget særlig situation

Odense Letbane har siden de tidlige morgentimer holdt stille, og erstatningsbusser kæmper lige nu med at følge med morgenens efterspørgsel på transport.

Ifølge Flemming Pedersen, presseansvarlig ved Odense Letbane, er det is på køreledninger der er årsagen til morgenens letbanestop.

- Det er en meget særlig situation med voldsomme vejrforhold. Vi behandler løbende køreledningerne med afisning, men i de her vejrforhold har det åbenbart ikke haft nok effekt. Vi er ved at analysere på hvad der er årsagen til det, siger han.

Pantograferne på letbanetogene har ingen kontakt med køreledningerne, og derfor kommer der ikke strøm til togsættene, forklarer Flemming Pedersen.

Der er endnu ingen tidshorisont for, hvornår togene kommer til at køre igen. Letbanen vil hurtigst muligt forsøge at melde ud om situationen.