Lettelse i Vollsmose efter formodet drabsmand er anholdt

31-årige Abdinur Mohamed Ismail befandt sig tilfældigt i skudlinjen, da to stridende grupperinger i sommer udvekslede skud i Egeparken i Vollsmose.

Efter fem måneders efterforskning kunne Fyns Politi tirsdag oplyse, at man har anholdt og sigtet en 21-årig mand for drabet, og det bliver mødt med lettelse blandt lokale i Vollsmose, som TV 2 Fyn tirsdag har snakket med.

- Jeg håber, han kommer i fængsel i mange år. Jeg er så glad, siger Omar Elderini, der er skoleelev og bor i området.

- Det er godt for alle herude og for hans (Abdinur Mohamed Ismail, red.) familie. Jeg var rigtig skræmt, da det skete, og jeg er stadig bange for at gå ud, fortæller han.

Læs også 21-årig anholdt for drab på Abdinur i Vollsmose

Det er særligt frygten for, at der igen skulle blive skudt og at risikere at havne tilfældigt i skudlinjen, der har fyldt, fortæller han.

Den anholdte bliver onsdag formiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Odense. Anklagemyndigheden vil anmode om, at forhøret foregår for lukkede døre.

En morder blandt os

Skudepisoden, der kostede den 31-årige mand livet, fandt sted i juni sidste år og var en konsekvens af en længerevarende konflikt mellem to grupperinger i Vollsmose og Korsløkke.

Politiet frigav 17. september videoovervågning fra episoden og bad offentligheden om hjælp. Otte dage senere kunne man anholde en 25-årig, som blev sigtet for medvirken til drab. Den 25-årige sidder fortsat varetægtsfængslet.

Læs også Sådan forløb skudepisoden, der kostede uskyldig mand livet

Abdinoor Adam Hassan er formand for afdelingsbestyrelsen i Egeparken og medlem af byrådet i Odense for Socialdemokratiet. Han har ros til politiet for nu at have anholdt en formodet drabsmand.

- Det betyder rigtig meget. Ikke kun for mig, men især for familien og for borgerne i området, siger han.

- Vi vidste, at der var en morder blandt os, der gik rundt, uden at vi vidste, hvem det var. Så jeg vil gerne sige tak til politiet for at gøre sit arbejde. Det har taget sin tid, men jeg er glad for at høre, at der er fanget nogen, og forhåbentlig bliver han dømt for det, siger han.

Læs også Video med skuddræbt: Han talte direkte til unge bandemedlemmer

Han mener fortsat, at der er mange kriminelle i området, men tror alligevel, anholdelsen har stor betydning.

- Det gør en stor forskel. Retfærdighed er vigtigt for familien og for os, der kendte Abdinur. Nu er gerningmanden muligvis fanget, og selvom der stadig er mange kriminelle, så viser det, at man er klar til at bruge mange resurser på at fange dem, siger han.

Borgmester: Rigtig, rigtig vigtigt

I kølvandet på drabet holdt Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S) og politiinspektør Arne Gram dialogmøder i Vollsmose og Korsløkke med nøglepersoner og beboere fra områderne. Borgmesteren har også opfordret til en skærpet indsats over for banderne.

På Facebook udtrykker han begejstring over, at man nu har anholdt en formodet drabsmand.

- Det her er rigtig rigtig vigtigt! Måske har vi ikke længere i morder gående på fri fod i Odense. Anholdelsen et afgørende skridt hen imod, at det bliver retssamfundet og retsfølelsen, der vinder. Og ikke bandernes spillen på frygten, dækken over hinanden og slet skjulte trusle mod folk, der vil gøre deres borgerpligt og dele viden med politiet, skriver han blandt andet.

Fortsat brug for hjælp

Fyns Politi vil fortsat meget gerne høre fra borgere, der eventuelt måtte ligge inde med informationer om episoden omkring drabet på den 31-årige Abdinur Mohamed Ismail.

Læs også Video med skuddræbt: Han talte direkte til unge bandemedlemmer

Fyns Politi kan kontaktes på telefon 114, ligesom man kan kontakte Vollsmose nærpoliti eller sende et tip på politi.dk.