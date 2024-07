Lidl-røver stak af efter dramatisk biljagt - så gjorde han noget dumt

Onsdag efterlyste Fyns Politi en mand for røveri mod en Lidl-butik i Odense.

Intet indikerede dog at det var samme mand, der trådte hårdt på speederpedalen, da en patrulje ved 1-tiden natten til torsdag forsøgte at stoppe en mørk Mercedes på Otterupvej i Odense.

Betjentene ønskede i første omgang at tale med bilisten, da nummerpladerne ikke tilhørte bilen, men føreren blev straks mere interessant, da han forsøgte at stikke af.

Biljagten gik for fulde horn og sirener over Odins Bro, inden bilen forulykkede og ramte et autoværn og en lygtepæl.

- Manden stak af fra stedet, og det lykkedes ham i første omgang at slippe væk fra patruljen, fortæller vagtchef Johnny Müller.

Overgav sig ikke

Men ikke længe, for så gjorde røveren noget af det dummeste man kan gøre, når man først er stukket af fra politiet. Han vendte tilbage til ulykkesstedet, men ikke for at overgive sig.

Derimod forsøgte han at stjæle en forbipasserende bil, for at genoptage flugten i bil.

Betjentene var vakse ved havelågen, og fik hurtigt anholdt manden, så han ikke skulle slippe fra dem igen.

- Det går hurtigt op for os, at det er samme mand, som vi tidligere på dagen efterlyste offentligt, for et røveri i en Lidl-butik i Odense, fortæller Johnny Müller.

Manden havde nemlig samme dannebrogs-briller liggende i bilen, som han bar under røveriet i Lidl-forretningen.

Vagtchefen forventer manden fremstilles i grundlovsforhør senere i dag, med krav om varetægtsfængsling.