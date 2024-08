Når øens hold fredag aften skal en tur til Østerbro Stadion for at krydse klinger med B.93, bliver det med et velkendt ansigt i spillertruppen.

Tyske Tom Trybull er nemlig udtaget, og det sker blot to dage efter, at klubben kunne offentliggøre, at den har tegnet en ny kontrakt med midtbaneslideren.

Det oplyser OB på sin hjemmeside.

Som det ligeledes fremgår af udtagelseslisten, skifter Trybull trøjenummer. I sidste sæson bar han nummer 15, som nu bæres af stortalentet Marcus McCoy. I denne sæson bærer Trybull det noget mere eftertragtede nummer syv.

Midtbanespilleren udtalte i forbindelse med sin nye kontrakt, at han føler et ansvar for nedrykningen, og at han vil bringe OB tilbage til Superligaen.

OB indtager en øjeblikkelig førsteplads i NordicBet Liga med 12 point efter fire spillede kampe.

Opgøret mellem B.93 og OB sparkes i gang klokken 19.