Liiban blev fyret efter mistænkeligt fund - men politiet kan ikke sige, om snifferør bare var navneskilt

Teori om at blive brugt til andet

Her viste det sig, at Fyns Politi ikke kan afvise, at det sammenrullede papir blot var et navneskilt, der var rullet sammen.

”Det er ikke undersøgt, om det sammenrullede papir var et navneskilt,” skrev Anders Furbo Therkelsen.

Liiban Abdulle har fra starten haft en formodning om, at røret kunne være et klistermærkenavneskilt

- Det har jeg hele tiden fastholdt. Jeg mener, at man kan se på billedet, at det ikke er et rør, siger Liiban Abdulle.

Fyns Politi har ikke undersøgt det sammenrullede papir nok til at kunne slå fast, om det var et navneskilt. Men man kunne godt slå fast, hvad det kan bruges til.

I en redegørelse over forløbet fra Odense Kommune står der, at politiet den 19. april over for kommunen ”bekræfter, at der er fundet remedier i bilen, der kan anvendes til at sniffe euforiserende stoffer med.”