Lille bås gav Eva p-bøde - nu har historien taget en uventet drejning

Vil annullere bøde

Til TV 2 Fyn anerkender Alex Pedersen, der direktør hos Q-Park, som står for driften af parkeringskælderen, at Eva Pasgaard Skytte ikke kunne have lavet en meget bedre parkering i den omtalte bås.

Efter vores henvendelse fortæller Alex Pedersen, at Eva Pasgaard Skyttes parkeringsbøde nu vil blive annulleret. Samtidig opfordrer han andre bilister, der har fået en lignende parkeringsbøde, til at kontakte Q-Park, som vil tage et ekstra kig på, om bøden er berettiget.

- Vi spørger os selv nu, om den plads helt skal spærres, eller om vi skal tydeligt gøre opmærksom på, at der kun er plads til en mindre bil. Som båsen fremstår nu, kan man godt blive i tvivl, lyder det fra Alex Pedersen.

Ifølge direktøren er der også nye skilte på vej til parkeringskælderen, som skal anvise og guide til, hvordan man må og ikke må parkere i båsene.

Båsene er nemlig såkaldte positionsbåse, som betyder, at man skal prøve at holde så centreret i båsen, som man kan. Da der findes biler, som er bredere end båsen, er der i princippet ikke noget galt med at holde på stregerne eller lidt uden for stregerne. Det vigtigste råd fra direktøren er, at man sikrer sig, at man ikke holder til gene for bilerne, som skal holde ved siden af.