Lille festival - stærkt program: Mix Odense viser prisvindere i mørket

Onsdag den 21. oktober:

Kl. 19.00-21.00: Kortfilm: "Nordic Lights"

Med sjove, søde og kunstneriske virkemidler belyser disse nordiske kortfilm alt fra en

transkønnet søn med en overbeskyttende mor, til finurlige misforståelser i parforholdet, til

at score til en technofest og at danse sig igennem kærlighedslivet.

Torsdag den 22. oktober:

Kl. 19.30-21.00: Kortfilm: "This Is How We Do It" (Porn Shorts. Aldersgrænse +18)

Disse otte lækre kortfilm tager dig ind i et sex-positivt univers, der hylder mangfoldigheden.

Sæt dig tilbage og lad dig forføre!

Fredag den 23. oktober:

Kl. 19.00-21.00: Film: "Two Of Us" ("Deux")

En hjertevarm historie om Nina og Madeleine, der i årtier har hemmeligholdt dereskærlighed. Familien tror blot at de to kvinder er gode naboer. Da en tragedie rammer Madeleine, tvinges de elskende hvert til sit, og de må i stilhed kæmpe for deres kærlighed.

Lørdag den 24. oktober:

Kl. 15.00-17.00: Ekstravisning af "Nordic Lights"

Kl. 19.00-21.00: Film: "End Of The Century" ("Fin de siglo")

Sol, sand og hav. To mænd møder hinanden i det livlige Barcelona og mærker en øjeblikkelig kemi mellem dem. Da de lærer hinanden at kende, opdager de, at de har mødtes 20 år tidligere, da ingen af dem var sprunget ud. Skiftende mellem nutiden og fortiden får vi et smukt indblik i de ønsker og drømme de hver især har haft.

Søndag den 25. oktober:

Kl. 15.00-17.00: "Lola" ("Lola Vers La Mer")

Lige da Lola, en 18-årig transkvinde, finder ud af, at hun omsider er blevet godkendt til en længeventet operation, dør hendes mor. Morens sidste ønske om at få spredt sin aske ved den belgiske kyst bringer Lola og hendes far, som hun ikke er på talefod med, ud på en rejse, der vil udfordre dem begge.

Kilde: Mix Odense