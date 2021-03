Lille stigning: Incidens fortsat over 500 i smitteramt Odense-bydel

Smitten stiger igen svagt i Vollsmose-firkanten i det østlige Odense.

Lørdag blev fem personer i bydelen testet positiv for coronavirus, hvilket giver et samlet incidensniveau – antal smittede per 100.000 borgere i de seneste syv dage – på 535,9. Det er en svag stigning fra lørdag, hvor incidensniveauet var på 514.

I alt har der været 49 positive tests for coronavirus på teststederne i Vollsmose i de seneste syv dage. Lørdag var tallet 47.

Smitteudbruddet i Vollsmose eskalerede for en måned siden og var på sit højeste mandag 8. marts, da incidenstallet var på 951,5. For blot seks dage siden var incidensen i Vollsmose-firkanten på 415, men nu er den altså igen stigende.

Også høje tal i andre bydele

Ifølge de seneste opgjorte tal fra Odense Kommune ligger kommunens samlede incidenstal på 118,1. Det er en lille stigning fra lørdag, hvor tallet var 113,2. Der har i de seneste syv dage været 242 nye smittede i kommunen.

De seneste dage har der været en stigning i smittetallene i Odense V, hvor incidensniveauet lørdag nåede op på 210. Søndag er tallet det samme. Alene i bydelen Blommenslyst var tallet fredag på 365.

Det dækker i reelle tal dog over et relativt lavt antal nye smittede, da antallet af indbyggere i Blommenslyst ikke er ret højt. Derfor er udsvinget omvendt meget højt selv ved få nye smittede.

Både i Odense M (incidens 113), Odense SØ (117) og Odense SV (112) er smittetallene ifølge Odense Kommunes egne tal fortsat over 100. I hele Odense NØ, hvor Vollsmose ligger, er incidenstallet på 437.