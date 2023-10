Lilleholt begræder Ellemann-afsked: - Mere end bare en formand

Det er en rørt Christoffer Lillelund (V), der er rådmand i Odense Kommune, som mandag modtager beskeden om, at Jakob Ellemann-Jensen stopper som formand for Venstre og forlader politik.

- For mig er det mere end bare en formand, der stopper. Jeg var VU'er og med til at føre kampagne, da Jakob blev valgt ind i Folketinget første gang lige her på Fyn, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn og fortsætter:

- Da min far var syg, kom Jakob også og besøgte os. Så han er den formand, jeg personligt har været tættest på. Og vi kommer til at savne ham i politik.

