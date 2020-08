Lilleholt bliver Danmarks yngste rådmand: - Det er et kæmpe job at sætte sig ind i

24-årige Christoffer Lilleholt (V) bliver Danmarks yngste rådmand, når han overtager posten som by- og kulturrådmand i Odense Kommune fra Jane Jegind.

Pladsen i By- og Kulturforvaltningen bliver ledig, fordi Jane Jegind træder ud af Odense Byråd og bliver erhvervschef i Langeland Kommune.

- Jeg glæder mig. Det er et kæmpe job at sætte sig ind i, siger Christoffer Lilleholt til TV 2 Fyn.

Et supergodt tidspunkt

Sidste sommer annoncerede den erfarne Jane Jegind, at hun ville trække sig fra politik, og i november blev Christoffer Lilleholt officielt valgt som hendes afløser som spids- og borgmesterkandidat for Venstre i Odense Kommune.

Det var Jane Jeginds intention at blive siddende valgperioden ud, men det er til Christoffer Lilleholts fordel, at skiftet sker netop nu, vurderer TV 2 Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

- Christoffer Lilleholt får overdraget rådmandsposten på et for ham supergodt tidspunkt, fordi der trods alt stadig er et pænt stykke tid til kommunalvalget i november 2021. Nu har han tiden til at sætte sig ind i jobbet de nærmeste måneder, mener Jesper Buch.

Christoffer Lilleholt er enig og roser samtidig sin partifælde.

- Det er jo et fantastisk godt grundlag, jeg kommer til at stå på. Jane har gjort det fantastisk. Jeg kunne ikke stå bedre, og det kan jeg takke hende for, fortæller han.

2.539 personlige stemmer

Christoffer Lilleholt, der er søn af Christiansborg-politiker Lars Christian Lilleholt, som tidligere er minister, har været medlem af Odense Byråd siden 2013. Den gang blev han valgt ind med 698 personlige stemmer.

Blå bog 24 år - født 18. oktober 1995

Valgt ind i Odense Byråd i 2013

Valgt som Venstres spids- og borgmesterkandidat efter Jane Jegind i november sidste år

Medlem af Beskæftigelses- og Socialudvalget

Næstformand for Venstre Ungdom i 2014-2015

Kandidat i statskundskab på SDU

Søn af Lars Christian Lilleholt og Jane Lilleholt

Fire år senere kvitterede odenseanerne med 2.539 personlige stemmer, og unge Lilleholt blev siddende i byrådet.

- Det er nu, han for alvor træder ind i ”de voksnes rækker”. Alt, hvad han siger, vil få en helt anden tyngde. Der vil ikke være plads til fejltrin og dumheder. Fra nu af vil alle øjnes, især socialdemokraternes, hvile på ham. Der udstedes ingen badebilletter, og han får en stejl læringskurve, siger Jesper Buch.

Christoffer Lilleholt skal officielt vælges som ny by- og kulturrådmand. Det forventes at ske i morgen, når Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative peger på Jane Jeginds afløser.