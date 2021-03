Lilleholt kritiserer 'nølende' Vollsmose-indsats: - Hele Odense risikerer at lukke ned igen

Torsdag steg smittetallene yderligere i Odense-bydelen Vollsmose, hvor det såkaldte incidensniveau nu nærmer sig 1000.

Og de stigende smittetal i Vollsmose kan få betydning for genåbningen af hele byen.

Det går alt, alt for langsomt Christoffer Lilleholt, Venstre

Sådan lyder det fra Christoffer Lilleholt (V), der mener, at der er handlet alt for langsomt i kampen mod den stigende smitte i bydelen.

- Det er dybt bekymrende. Vi har set den her smittekurve stige og stige og stige, og nu er vi tæt på 1.000. Der skal handles, og der skal handles langt hårdere, end der er blevet gjort tidligere, siger Lilleholt, der er rådmand i By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Han langer blandt andet ud efter den teststrategi, der betyder, at bydelens indbyggere vil blive tilbudt at få foretaget en test på deres dørtrin.

- Det er alt for sent, og det er nølende. Det går alt, alt for langsomt, at vi skal vente en tre-fire dage, før der kommer tests to-go. Det her er et af Danmarks epicentre for coronavirus, og derfor skal vi hurtigst muligt slå ned på det, siger Christoffer Lilleholt.

Professor: - Det er ærgerligt

Ifølge Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved KU, er det netop et problem, at der ikke er blevet sat ind noget før.

- Det er ærgerligt, for vi har allerede set, at incidenstallet er steget yderligere, siden problemet dukkede op. Det er klart, jo tidligere man sætter ind, jo mere stopper man stigningen, siger han.

Læs også Ellemann til indbyggere i Vollsmose: - I kan ikke være det bekendt

Virologen mener heller ikke, at det er urealistisk, at der bliver lukket ned for hele byen.

- I Tyskland har man lavet nedlukninger helt ned til husblokke, så det kan godt lade sig gøre, men det er i sidste ende en politisk beslutningen, siger Allan Randrup Thomsen.

Flere bliver testet

De seneste dage er antallet af testede i Vollsmose steget markant. Onsdag blev der udført 922 tests, og ifølge Odense Kommune blev 799 personer testet tirsdag. Mandag blev 500 borgere i bydelen testet, mens der søndag blev testet yderligere 800 borgere i Vollsmose.

Christoffer Lilleholt er ikke tilfreds med coronaindsatsen i Vollsmose. Foto: Ken Petersen

I alt kan 3.000 personer i Vollsmose altså være testet de seneste dage svarende til 35 procent af beboerne.

- Selv om vi kan se, at der er rigtig mange, der bliver testet lige nu – jeg vil tro, at Vollsmose er det område i landet, hvor allerflest bliver testet – så skal vi have mange flere testet. Alle over 12 år skal testes to gange om ugen, siger Odense borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

Han ser derfor frem til at komme i gang med de såkaldte massetest to-go.

- Det er vi i gang med at planlægge sammen med de berørte myndigheder, siger borgmesteren, som peger på, at der allerede er gjort meget for at begrænse smitten i Vollsmose.

Læs også Incidensen tæt på 1.000: Smitten stiger fortsat i Vollsmose

- Skolerne er lukket ned, idrætsfaciliteter er lukket ned, og moskeerne er lukket ned. Vi vurderer også på, om der er grundlag for at skulle lukke ned på dagtilbud, men det siger sundhedsmyndighederne, at der ikke er lige nu. Vi kigger 360 grader rundt en gang i døgnet lige nu, siger Peter Rahbæk Juel.

Frygter ny nedlukning i Odense

De seneste tal viser, at der onsdag blev fundet 17 nye smittede i bydelen, hvilket bringer det samlede antal nye smittede indenfor de seneste syv dage op på 89 personer. Dermed har Vollsmose ny et incidensniveau på 973, mens hele Odense Kommune inklusive Vollsmose har et incidensniveau på cirka 118.

Venstremanden Christoffer Lilleholt frygter, at de høje smittetal i Vollsmose kan få betydning for Odense på flere punkter.

Ikke bare i forhold til den forventede genåbning af blandt andet gymnasier, de store grundskoleklasser og efterskoler 15. marts, men tværtimod er han bange for, at det kan betyde en ny nedlukning af Odense.

Læs også Se tallene: Vollsmose holder Odense over grænsen for yderligere åbning

- Hvis smitten er høj i Vollsmose, betyder det, at resten af Odense skal lukke ned igen. Det betyder, at de børn, der er kommet i skole, skal tilbage til hjemmeundervisning. Det betyder, at de butikker, der åbnet, de skal lukke igen.

- Hvis vi ikke handler, så handler Christiansborg – og så lukker hele Odense ned. Og det vil jeg være rigtig ærgerlig over, siger Christoffer Lilleholt.