Lilleholt og far stemmer: - Vi er hamrende nervøse

- Jeg er så stolt en far. Jeg synes, Christoffer har ført en meget flot valgkamp. Jeg er umådelig stolt over, at han står i spidsen for Venstre, siger han.



Klokken 20 tirsdag aften bliver de sidste stemmer afgivet, og i løbet af aftenen eller natten får Christoffer Lilleholt og de andre politikere vished om deres fremtid i byrådet.