Lilleholt: Overrasket over stor interesse for at investere i Vollsmose

I udgangspunktet var Venstres by- og kulturrådmand i Odense, Christoffer Lilleholt, skeptisk overfor, om det ville lykkes at skaffe investorer, der var interesserede i at udvikle Vollsmose.

Men med meldingen om, at fem investorer er interesserede, er han nu glædeligt overrasket.

- Det er da dejligt, at der er interesse for vores by, og det er byudvikling i højeste gear. Jeg håber, at vi får gode og dygtige investorer til byen, så vi kan få en sammenhængende by, siger Christoffer Lilleholt.

Tidligt torsdag morgen meldte Odense Kommune ud, at der er fem interesserede investorer, som i de kommende måneder skal have dialog med Odense Kommune om, hvordan Vollsmose skal udvikles.

Christoffer Lilleholt vil især lægge vægt på, at der bliver etableret en bestemt type boliger i Vollsmose.

- For mig er det ekstremt vigtigt, at vi får ejerboliger i Vollsmose. Det er noget, jeg går til dialogen med investorerne med og noget, som jeg vil stræbe efter, siger venstrerådmanden.

Investor med veneration for Vollsmose

Hos den radikale børn- og ungerådmand Susanne Crawley er der også stor glæde over, at der nu er en række interesserede investorer.

- Jeg er selvfølgelig glad, for det er ingen hemmelighed, at da vi gik i gang med Vollsmoseplanen, da frygtede vi, at ingen ville være med til at omdanne Vollsmose. Nu ser det ud til, at der er seriøs interesse for det, og det ser jeg som rigtig positivt, siger Susanne Crawley.

Navnene på de fem interesserede investorer er ikke offentlige, men borgmester Peter Rahbæk Juel (S) har i et interview med TV 2 Fyn fortalt, at der er der tale om pensionskasser og investorer fra både ind- og udland.

For Susanne Crawley er det vigtigt, at det bliver en investor, som vil gå aktivt ind i bydelen.

- Det skal være en investor, som skal have andre værdier end kun at tjene penge. En som lægger sit hjerte i Vollsmose, og en som vil bygge nogle boliger, som folk bliver glade for, og som anerkender, at Vollsmose er et sted, hvor unge går i skole og til fritidsaktiviteter, og hvor der er er plads til kultur. Det er vigtigt for mig, at investoren har veneration for Odense og Vollsmose og vil lave bæredygtige bydele, hvor det ikke kun er boliger, men også liv mellem husene, siger Susanne Crawley.

- Vollsmose skal være normal bydel

Det er først til september, at det bliver besluttet, hvilken af de fem interesserede investorer, der blive inviteret med til at indgå i det arealudviklingsselskab, som udvikle de 370.000 m2 byggegrunde i Vollsmose. Udover investoren kommer selskabet til at består af boligselskaber fra Vollsmose og Odense Kommune.

For den konservative ældre- og handicaprådmand Søren Windell er det vigtigt, at Vollsmose kommer til at fungere som en helt normal bydel i Odense. Det skal blandt andet ske ved at bygge ejerboliger.

- Det er glædeligt, at der er interesse for Vollsmose. Det er jeg meget glad for. Det er jo det område i Odense, som er vores største opgave at få udviklet og ændret beboersammensætningen i, så det bliver gjort det til en normal bydel. For os er der et stærkt fokus på, at der bliver bygget ejerboliger. Ejere har en stærkere ansvarsfornemmelse for deres boligkvarter, for der er generelt større ansvar overfor det, man ejer, siger Søren Windell.

Den konservative rådmand drømmer også om, at man bruger omdannelse af Vollsmose til at fokusere på klimavenligt byggeri.

- Det er vigtigt, at det der bliver bygget, er noget der er langtidsholdbart. Jeg så også gerne, at Vollsmose blev Europas klimahovedstad, hvor folk fra hele Europa kom og så, hvordan man omdannede gammelt betonbyggeri til moderne klimavenligt byggeri, siger Søren Windell.

Investor med langt perspektiv

Processen med at omdanne Vollsmose løber frem til 2030, og er baseret på en bred politisk aftale, som Odense Byråd blev enige om i september 2018.

Hos beskæftigelses- og socialrådmand Brian Dybro (SF) er der fokus på, at en kommende investor ikke kun går ind i projektet for at lave hurtigt profit.

- Det er vigtigt, at det bliver en investor, som faktisk deler vores holdninger om, hvad det er for et område, vi vil have. Det skal ikke være en investor, der skal ind og hente en hurtigt gevinst og så ud igen. Det skal være en, som vil investere på den lange bane og vil dele vores holdning, som boligselskaber og politikerne har, siger Brian Dybro.