Lilleholt overstråler borgmesteren i pressen

Kommentator: Borgmesteren vil holde lav profil

Politisk kommentator på TV 2 Fyn, Jesper Buch, er ikke overrasket over, at Christoffer Lilleholt er mere omtalt i det danske mediebillede.

- Min fornemmelse er, at Christoffer Lilleholt er mere synlig. Peter Rahbæk Juel skal simpelthen bare have kørt den her hjem ved at holde lav profil. Han har ingen interesse i at kommentere på de dagsordener, som Lilleholt meget gerne vil diskutere, siger Jesper Buch.

Jesper Buch forklarer yderligere, at Peter Rahbæk Juel ikke har brug for at blive kendt ligesom de andre kandidater, fordi alle kender ham i forvejen.

- Peter Rahbæk Juel vælger statsmandsattituden. Alle diskussionerne, som kandidaterne i 1. og 2. division roder rundt i, føler han sig hævet over. Der skal være så lidt støj omkring ham som overhovedet muligt, siger han.

Ifølge undersøgelsen har Christoffer Lilleholt haft 65 medieoptrædender i perioden. Peter Rahbæk Juel kommer ind som nummer to på listen med 63 medieoptrædender. Den radikale rådmand Susanne Crawley har haft 34 medieoptrædender og den konservative rådmand Søren Windell kommer ind på fjerdepladsen med 26 optrædender i medierne.