Skibshusvej i Odense, der hver dag bruges af 8.000 bilister, kan ende med at blive lukket på et stykke svarende til godt 600 meter.

Sagen skulle have været drøftet i både By- og Kulturudvalget og Klima- og Miljøudvalget, men her har de blå partier brugt deres standsningsret og sendt sagen videre til drøftelse i byrådssalen.