Meget skal gå OB's vej, hvis den fynske trups ambition om en plads i top-6 skal gå i opfyldelse.

OB skal nemlig ikke bare have en sejr med hjem fra Aarhus. To af de følgende hold skal også sætte point til, for at OB får sin top-6 plads: Brøndby, Randers eller Silkeborg.



