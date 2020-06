Liveblog: OB vinder 2-1

Her til aften mødes puljens nummer et med puljens nummer tre i kampen om at undgå tredjepladsen, der udløser playoffkampe mod nummer tre fra den anden pulje, hvor taberen rykker ned.

OB har sin førstemålmand, Oliver Christensen, klar, efter at keeperen i de seneste kampe har siddet ude med en skade, og også Jacob Barrett Laursen er med i truppen igen.

Den fynske klubs skadesliste er dog stadig lang. Lazarettet tæller Oliver Lund, Alexander Juel, Kasper Larsen, Issam Jebali, Janus Drachmann, Mart Lieder og Tarik Ibrahimagic, oplyser OB på sin hjemmeside.

OB er i den mest fordelagtige position med 36 point for 28 kampe, mens Lyngby for samme antal kampe har 33 point. Sønderjyske har også 33 point, men for en kamp mere.