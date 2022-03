Liveblog: OB møder Vejle i kamp om vigtige point

OB skal i sidste runde af Superligaens grundspil en tur til Vejle i en direkte kamp mod en af modstanderne i det kommende nedrykningsspil.

Inden kampen er OB otte point foran vejlenserne, som ligger lige under nedrykningsstregen. Der er derfor vitale point på spil for begge hold, da OB med en sejr kan lægge solid afstand til Vejle under stregen, mens Vejle med en sejr pludselig kan skimte de øvrige hold over den altafgørende nedrykningsstreg.

mens OB må undvære den karantæneramte træner Andreas Alm, får Vejles nye træner, kroaten Ivan Prelec, debut på sidelinjen i Nørreskoven.