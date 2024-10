Livsvigtig NGO frygter lukning: - Det handler om liv

Tilbagevendende problem

Det er langt fra første gang, at NGO’en står i den situation. Antidote Danmarks støtte er udløbet før, og de har – heldigvis, fortæller daglig leder Michael Lodberg - fået den forlænget. Problemet er, at der hver gang går alt for mange ressourcer med at sikre egen overlevelse i stedet for stofbrugernes.

- Der er ikke noget, der er anderledes den her gang. Men det er det, der er problemet. Hver gang det her sker, mister vi enormt meget tempo. Vi mister medarbejdere, fordi vi kun kan ansætte dem i 1,5 år.

Samtidig ligger “hvad nu hvis”-frygten hele tiden i baghovedet.

- Det er megadyrt at lade være. Det handler om at redde liv. Og så er der alle de menneskelige omkostninger. I min optik er det en offentlig opgave at være med til at nedsætte dødeligheden, også for de mest udsatte, siger Michael Lodberg.