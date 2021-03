Løb skydende frem mod 13-årig - nu er han dømt

Artiklen opdateres ...

En 32-årig mand er onsdag i Retten i Odense blevet idømt tre års fængsel for at have forvoldt fare for flere personer lørdag den 14. november sidste år.

Ifølge Fyns Anklagere er manden blandt andet dømt for at affyre seks skud, mens han løb frem mod en gruppe personer i Egeparken - her i blandt en pige på 13 år.

En 27-årig mand var også på anklagebænken i sagen. Han var anklaget for også at have løbet frem mod pigen og gruppen med en pistollignende genstand hævet foran sig. Han affyrede dog ingen skud.

Den 27-årige blev idømt fire måneders fængsel for trusler.

Episoden udviklede sig til slagsmål og Fyns Politi fandt efterfølgende både patronhylstre og knive i området.

Episoden fik Fyns Politi til at oprette både visitationszone og skærpet strafzone i Vollsmose.

Efter sammenstødet oplyste politiet, at det formentlig havde sammenhæng med en konflikt, der fra tid til anden blusser op mellem grupperinger i Vollsmose.

