Søndag afvikles det årlige HCA Marathon, hvor tusindvis af løbere skal bevæge sig rundt i Odense på en strækning, der er lige over 42 kilometer.

Og for at de kan sætte den bedst mulige tid, så lukkes der flere steder for bilister, som flere steder ikke kan krydse ruten. Derfor gælder det om at væbne sig med tålmodighed, hvis man skal gennem byen søndag.