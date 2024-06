Løbehjulskaos: Uden hjelm, med sprut og narko i blodet

Fyns Politi havde torsdag travlt med at tjekke løbehjuls-ryttere, der ikke kørte efter lovens regler.

For det er således, at det er lovpligtigt at have hjelm på, når man kører på de eldrevne løbehjul. Man må desuden ikke være påvirket af spiritus med eller promille på over 0,5 eller have narko i blodet, når man kører afsted.

Men det var der adskillige, som valgte at se stort på.

Ifølge politiets døgnrapport er syv blevet sigtet for ikke at benytte hjelm, ni for at have for høj promille og en enkelt for at være påvirket af narkotika.

- Vi har holdt en særligt vågent øje med løbehjulene, og vil fortsat gøre det. Det kan gå utroligt galt, når man kører påvirket på løbehjul og endda uden hjelm, siger kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi, Sunniva Pedersen-Reng.