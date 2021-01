Løber du i den forkerte side?

Slankemåneden januar er i gang, og med lukkede fitnesscentre landet over kan det få flere til at snøre løbeskoen og få smidt de ekstra julekilo med en løbetur på de fynske grusstier langs åer og søer.

Der hersker dog en del forvirring om, hvilken side løberne skal holde sig i - især fordi svaret faktisk er forskelligt, afhængig af om du vælger stierne langs Odense Å eller stierne langs Stavis Å i Odense.

Det korte svar er, at løberne ligesom fodgængerne skal følge færdselsloven og holde sig i venstre side, når de bevæger sig ud på grusstierne - medmindre der er skiltet med noget andet.

Det lange svar er lidt mere indviklet og komplekst. På nogle stier - eksempelvis stierne langs Odense Å - er der som konsekvens af coronaviruspandemien opsat skilte, hvor man for at mindske risikoen for smittespredning anbefaler fodgængere og løbere at holde sig i højre side sammen med cyklisterne.

På stierne langs Odense Å er der opsat skilte, der anbefaler, at også fodgængere og løbere holder til højre - i stedet for at løbe i venstre side. Foto: Sune Jørgensen

Det betyder altså, at hvis du løber en tur langs på stierne langs Odense Å, skal du løbe i højre side, men hvis din løberute går gennem stierne langs Stavis Å få kilometer længere mod nord, skal du løbe i venstre side.

Derfor er der forskel

Ifølge Rigspolitiet skal løbere ligesom fodgængere holde sig til venstre på stien og løbe eller gå “mod kørselsretningen”, som det står i færdselsloven. Det gælder både asfalterede stier og grusstier.

Fyns Politi henviser til Odense Kommune, når det gælder spørgsmålet om, hvorfor der er forskel på to odenseanske stisystemer, som ovenikøbet ligner hinanden og ligger tæt på hinanden. Det er kommunen, der i foråret har opsat hold til højre-skiltene langs stierne ved Odense Å for at undgå smittespredning.

Odense Kommune oplyser til TV 2 Fyn, at der er forskel på, hvilken side løberne skal placere sig i, men forklarer, at hold til højre-skiltene er sat op i de områder, hvor trængslen er størst.

På stierne langs Stavis Å er der ikke opsat hold til højre-skilte (ligesom ved Odense Å), og derfor bør løberen holde sig i venstre side - og ikke i højre side som på billedet. Stierne er populære blandt løbere, mountainbikeryttere, hundeluftere og til en gåtur i et stort område, der dækker Tarup, Næsby, Villestofte og Næsbyhoved-Broby i det nordvestlige Odense tæt på Jernalderlandsbyen. Foto: Sune Jørgensen

Det kan i værste tilfælde resultere i uheld, hvis to løbere, hvoraf den ene løber i den forkerte side, pludseligt træder ud til siden og ikke ser en bagfrakommende cyklist, advarer Rådet for Sikker Trafik. Foto: Sune Jørgensen

Kommunen vurderer altså, at der er flere mennesker, som færdes på stierne langs Odense Å i det centrale Odense, og for at mindske smittespredningen har kommunen derfor siden foråret valgt at anbefale folk på stien at gå og løbe i højre side, ligesom man også ser i gågaden og storcentrene, så alle trafikanter færdes i samme side og i samme retning.

Det kan give anledning til irritation eller endda uheld, hvis du træder ud til siden på stien, samtidig med at der kommer en cyklist bagfra, som du ikke har hørt Rådet for Sikker Trafik

Ifølge kommunen er der kun sat hold til højre-skilte op i bymidten og altså ikke ved eksempelvis Stavis Å, der ligger i det nordlige Odense. Skiltene kan dog ses andre steder på Fyn, eksempelvis på stierne omkring Langesø tæt ved Morud, hvor gåturen også anbefales foretaget i højre side.

Skal du gå eller løbe en tur omkring Langesø, skal du holde til højre - og altså ikke til venstre som på andre stier. Foto: Sune Jørgensen

Risiko for irritation og uheld

Hvis du har planer om at snøre løbeskoene og holde dit nytårsforsæt om at komme i form, kan det være en god idé at være klar over, hvilken side du skal løbe i.

Ud over at du holder dig gode venner med andre løbere på stierne, kan det også i værste fald ende med uheld, hvis en eller flere personer på stien ikke er opmærksomme.

Ifølge Rådet for Sikker Trafik skal du gå eller løbe i venstre side på en sti, hvis der også kører cyklister på stien.

Det skal man, fordi man så kan se dem, der kommer kørende mod dig i god tid. Hvis det er nødvendigt, er det løberen eller fodgængeren, som skal træde ud til side, så cyklisten kan komme forbi.

- Det kan give anledning til irritation eller endda uheld, hvis du træder ud til siden på stien, samtidig med at der kommer en cyklist bagfra, som du ikke har hørt, skriver Rådet for Sikker Trafik på sin hjemmeside.

Det kuperede terræn omkring Stavis Å er især populært for mountainbikeryttere, og derfor er det vigtigt for både fodgængere og løbere at holde sig i den rigtige side, så der ikke sker uheld.

Det kuperede terræn omkring Stavis Å er især populært for mountainbikeryttere, og derfor er det vigtigt for både fodgængere og løbere at holde sig i den rigtige side, så der ikke sker uheld. I modsætning til området omkring Odense Å er Stavis Ådal blevet skabt under den sidste istid af gletsjere, der formede landskabet i bakker og dale, og det tiltrækker - som på billedet - mange mountainbikeryttere, der kommer cyklende i høj fart ofte flere ad gangen. Foto: Sune Jørgensen

Rådet for Sikker Trafik anbefaler, at fodgængere og løbere holder sig i højre side på stierne, hvis der er opsat skilte, som anbefaler, at man holder til højre.

Hvad med cyklister? Kommer du cyklende, skal du som udgangspunkt køre i højre side af stien. Det er dog vigtigt, at du sætter farten ned, når du cykler forbi gående eller løbere. Hvis de går eller løber i den forkerte side, skal du trække ud på midten af stien, når du passerer dem. Brug eventuelt ringeklokken, men brug den i god tid og ikke lige inden, du passerer dem, så de ikke pludseligt springer ud til siden. Alle, der færdes på cykelstierne, især de smalle stier, skal vise hensyn, så ingen kommer til skade. Cyklister må kun køre på de almindelige cykelstier og ikke på afmærkede ridestier.

Fodgængere og løbere skal også holde til venstre på asfalterede cykelstier, eksempelvis Søhusstien mellem Tarup og Søhus. De to fodgængere på billedet går dermed i den forkerte side af stien. Foto: Sune Jørgensen