Løftet pegefinger havde effekt: Dobbelt så mange fynboer har booket tid til vaccine

Stadig masser af ledige tider

De kommende dage er der også flere end normalt, som har bestilt en tid til et stik med nålen. Men det kunne sagtens være flere.

- Det er ikke helt så voldsomt som mandag. Der er stadig flere end der plejer, men det er ikke overvældende, siger Sanne Thil Eriksen og understreger:

- Der er masser af ledige tider.

Udover Athenevænget er der i Odense også mulighed for at blive vaccineret i Vollsmose, hvor man ikke behøver at bestille tid. Tirsdag middag havde cirka 40 personer været forbi for at få et stik med coronavaccinen.

Vollsmose er det sogn på Fyn, der har den laveste opbakning til vaccinerne. Kun 65 procent af dem, der er inviteret til vaccinen, er færdigvaccineret. 32 procent har ikke bestilt en tid til vaccinen, mens tre procent af begyndt på vaccinationsprogrammet.

Vollsmose er lige nu også det sogn, der er hårdest ramt af smitten på Fyn. Sognet har et incidenstal på 383,2, mens positivprocenten er på 5,5. Desuden er 38 personer blevet konstateret smittet med corona de seneste syv dage.