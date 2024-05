Løkke kaldt for børnemorder på gaden i Odense

Mens TV 2 foretog et interview med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) ude foran Dalumcenteret i Odense, blev han pludselig afbrudt af en forbikørende. Det skriver TV 2.

- Hvad så, Lars Løkke. Din børnemorder, lød det fra en mand i bilen.

- Jamen, jeg er ikke nogen børnemorder, svarede udenrigsministeren igen, hvorefter han bad billisten om at køre ind til siden.

De talte sammen i et par minutter og gav efterfølgende hinanden et venskabeligt kram.

Efter optrinnet forklarede Lars Løkke til TV 2, hvad de havde talt om:

- Jeg siger, at han tager fejl, når han kalder mig en børnemorder, og prøver at forklare, hvad Danmarks position er. Så siger han, at vi er de eneste, der støtter Israel i hele verdenen, forklarer udenrigsministeren.

De to parter endte med at give hinanden et kram og aftalte, at tales ved næste gang Lars Løkke Rasmussen kommer til Vollsmose, skriver TV 2.