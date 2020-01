Løndumping på Odense Letbane: Medarbejdere fik 700.000 kroner for lidt

I efteråret opdagede 3F Bygningsarbejderne Fyn, at en af underentreprenørerne på letbanen, et spansk firma ved navn Montajes Lesaca, havde underbetalt sine medarbejdere. Derfor indgik fagforeningen et forlig med det spanske firma om efterbetaling til de syv ansatte i november.

Det skriver Fagbladet 3F.

- Vi sikrede 100.000 kroner i efterbetaling til medarbejderne, og firmaet fik en bod på 30.000 kroner, og det var bare for en periode på lidt over en måned, siger Lars Gregersen, der er faglig sekretær i 3F Bygningsarbejderne Fyn, til Fagbladet 3F.

Men ifølge 3F er probelemet imidlertid, at Montajes Lesaca har arbejdet på Odense Letbane i en meget længere periode, hvor bygningsmedarbejderne er blevet underbetalt hele vejen igennnem.

700.000 kroner for lidt

Ifølge Lars Gregersens beregninger er imellem 12 og 15 ansatte i Montajes Lesaca til sammen blevet snydt mod 700.000 kroner fra april til september sidste år.

- Det her spanske firma er underlagt kommunens klausul, men det har ikke haft konsekvenser, at de i flere måneder har underbetalt deres medarbejdere. Odense Kommune bør tage ansvar og slå ned på underbetaling, så der bliver arbejdet på lige vilkår på letbanen. Ellers går det ud over de lokale danske håndværkere, som bliver konkurreret ned under gulvbrædderne, lyder det fra Lars Gregersen fra 3F Bygningsarbejderne Fyn.

Administrerende direktør for Odense Letbane, Mogens Hagelskær, bekræfter overfor Fagbladet 3F, at der er mistanke om undebetaling af medarbejderne ved Montajes Lesaca. Dog siger han, at man stadig ikke kan dokumentere det.

