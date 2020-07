Chefer i Odense fik udbetalt bonus trods budgetkaos

Selvom der i flere år har været rod med økonomien i Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, har forvaltningens øverste chefer flere gange fået udbetalt bonus i form af resultatløn.

Læs også Rapport fastslår: Forvaltning bruger hovedløst penge

Det skriver DR Fyn på baggrund af en aktindsigt.

Aktindsigten er en opgørelse over udbetaling af resultatløn i forvaltningen over de seneste år samt resultatlønskontrakter for forvaltningsdirektøren i samme periode.

TV 2/Fyn har tidligere beskrevet, at Børn- og Ungeforvaltningen havde overskredet budgettet med op mod 70 millioner kroner sidste år.

Og i begyndelsen af juni rettede revisionsfirmaet BDO i en rapport skarp kritik af forvaltningens måde at bruge penge på uden at have styr på budgettet.

Millioner udbetalt i resultatløn

Derfor giver det ikke mening at belønne cheferne økonomisk, når budgettet ikke overholdes. Det siger Per Nikolaj Bukh, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, til DR Fyn.

- Når der er den slags problemer, som der er kommet frem, er det ikke rimeligt, at man får en resultatløn, der afspejler, at man er lykkedes fuldstændig med sin ledelsesopgave. Så er der noget i vejen med den måde, man har lavet resultatlønsmodellen på, siger han.

Læs også Erkender problemet i forvaltningerne: - Det skal forbedres, og det skal ske hurtigt

Trods den markante budgetoverskridelse i forvaltningen viser DR Fyns aktindsigt, at de tre øverste ledelseslag i Børne- og Ungeforvaltningen har fået udbetalt 4,6 millioner kroner i løbet af de seneste fem år.

Dropper resultatløn

Hvorvidt kommunens forvaltningsdirektører opfylder målene for at få udbetalt resultatløn, vurderes af stadsdirektør Stefan Birkebjerg Andersen.

Han mener, at der har været opsat konkrete mål, men at forvaltningsdirektørerne godt kan leve op til kravene for at få udbetalt resultatløn uden nødvendigvis at leve op til de basale ledelseskrav.

- Det at få udbetalt sin resultatløn er ikke et udtryk for at man har lavet fuldt op til sine ledelsesmæssige opgaver som direktør, siger han til DR Fyn.

Læs også Rådmand før rabaldermøde om millioner: Ikke godt at undersøge sig selv

Odense Kommune har afskaffet resultatløn i alle forvaltninger fra og med 2020, da det vurderes, at ordningen overordnet ikke fungerer efter hensigten.