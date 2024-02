Lønfusk i vinterberedskabet: Sneryddere snydt for hundredtusinder af kroner

- Det var jo igen nærmest fagforeningen, der skrev det for dem, og der synes jeg, at vi begynder at politisere ind i et udvalg. Sikkerheden for, at vi overholder arbejdsklausulerne, ligger i borgmesterforvaltningen, mener rådmanden.

Men borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ser ikke noget problem i, at By- og Kulturudvalget gør opmærksom på uregelmæssigheder i løn- og arbejdsvilkårene i vintertjenesten.

- Man kan jo se, at der er dokumenteret uregelmæssigheder med løn og arbejdsvilkår i de nuværende kontrakter, og derfor er det jo klogt at være lidt ekstra opmærksom, når nu man skal indgå nye kontrakter, siger han.

Splittelse om revideret klausul

Det er langt fra første gang, at der bliver afsløret brud på kommunens arbejdsklausuler hos entreprenører, der arbejder for kommunen. Tidligere har Kontrolenheden fundet uregelmæssigheder hos Odense Letbane, og i foråret sidste år kunne Fyens Stiftstidende og TV 2 Fyn afslører omfattende løndumping hos underleverandører, der udførte opgaver på det kommunalt ejede Fjernvarme Fyn.

Onsdag skal Odense Byråd tage stilling til en revideret udgave af de arbejdsklausuler, der for første gang trådte i kraft i 2013. Men selv om Venstre og Konservative var tilhængere for et årti siden, vælger begge partier nu at stemme imod skærpede arbejdsklausuler.

- Jeg synes, at der er en mistænkeliggørelse af alle dem vi handler med, som jeg ikke bryder mig om. Jeg synes, at det går igen, at vi ikke stoler på erhvervslivet, og at det private erhvervsliv er noget farligt noget, der snyder folk, hvad det jo ikke er, siger den konservative rådmand. Han frygter også, at arbejdsklausulerne i en ny udgave vil skabe ekstraomkostninger hos virksomhederne.

- Vi skal sørge for, at borgernes penge bliver brugt bedst muligt, men vi skal heller ikke bruge dem på en måde, så de ting vi skal ud og købe bliver unødvendigt dyre, fordi vi lægger et stort administrativt bøvl oven på dem, vi handler med.