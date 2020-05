Lønkompensation: - Risiko for at ikke alle fynske job kan reddes

Nye tal fra Erhvervsministeriet viser, at i alt 6.066 odenseanere er sendt hjem med lønkompensation. Det svarer til 10,6 procent af alle kommunens private lønmodtagere.

Jeg tror desværre, vi kommer til at se nogle situationer og virksomheder, hvor arbejdspladserne ikke kan reddes Steen Nielsen, vicedirektør, Dansk Industri

- Den høje andel i Odense har højest sandsynligt noget at gøre med, at der er mange job inden for de udsatte brancher i Odense, siger Steen Nielsen, vicedirektør i Dansk Industri, til TV 2/Fyn og fortsætter:

- Vi kan jo se, at der er flest, der kommer på lønkompensation indenfor luftfart, oplevelsesøkonomien og hotel- og restaurationsbranchen, og Odense har en hel del af den type, siger han.

Til sammenligning ligger landsgennemsnittet af den private arbejdsstyrke, som er sendt hjem med lønkompensation, på 9,3 procent, og dermed ligger Odense Kommune altså over gennemsnittet for resten af landet.

Nogle arbejdspladser vil ikke kunne reddes

Beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune Brian Dybro (SF) fremhæver i den forbindelse, at det er positivt, at så mange i Odense benytter sig af lønkompensationsordningen, da det ellers ville have resulteret i fyringer.

Men med det sagt fortæller rådmanden også, at det høje antal af personer på lønkompensation giver større risiko for, at de ikke vender tilbage på arbejdsmarkedet igen.

- Det vil få nogle enormt triste menneskelige konsekvenser, hvis ikke der kommer gang i hjulene igen, siger Brian Dybro.

Vi står alle og ser med frygt mod fremtiden Brian Dybro, beskæftigelses- og socialrådmand, Odense, SF

Samme problematik peger Steen Nielsen fra Dansk Industri på. Faktisk frygter han, at der er stor risiko for, at medarbejderne på lønkompensation ikke kan vende tilbage til deres arbejde.

- Meningen med lønkompensationsordningen er at redde så mange arbejdspladser som muligt, men der er en risiko for, at det ikke lykkedes alle steder. Det er jo op til virksomhederne at afgøre, hvor længe de kan fortsætte med den her ordning, siger Steen Nielsen og tilføjer:

- Jeg tror desværre, vi kommer til at se nogle situationer og virksomheder, hvor arbejdspladserne ikke kan reddes.

Frygter fremtidens arbejdsmarked

Steen Nielsen ser på situationen med dyb alvor, og han frygter, at arbejdsløsheden kommer til at stige yderligere.

- Det er en virkelig alvorlig krise på arbejdsmarkedet. Det er jo forfærdeligt for virksomheder at miste sine kunder og derfor skulle sige farvel til sine medarbejdere, men det kan jo være nødvendigt, siger han.

Brian Dybro fortæller, at alle deler samme frygt, når det kommer til arbejdsløsheden i fremtiden - fordi ingen ved noget om det fremtidige arbejdsmarked.

- Vi står alle og ser med frygt mod fremtiden. Det er afgørende, at vi får gang i samfundet og økonomien - holdt op imod, at vi stadig skal passe på dem, der er i risikogruppen, siger Brian Dybro.

Breder man perspektivet ud til alle fynske kommuner, er det endnu tydeligere, at Odense er hårdest ramt.

I Svendborg nærmer de sig dog antallet med en andel på 9,2 procent af de private lønmodtagere, der er sendt hjem med lønkompensation.

På hele Fyn drejer det sig om 12.657 privatansatte, og dette svarer til en procent på 8,9. Odense igger altså også en del over gennemsnittet på Fyn.

Se oversigten over alle fynske kommuner herunder:

Kilde: Erhvervsministeriet.