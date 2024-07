Lønsnyd er helt uacceptabelt: NCC har skruet bissen på ved statsligt byggeri i Odense

- Lønsnyd på vores projekter er fuldstændigt uacceptabelt. Som branche skal vi gøre alt, hvad vi kan for at undgå lønsnyd på vores projekter. Desværre er det noget, vi ser alt for meget i vores branche, og det er en sygdom, vi må til livs.

Sådan siger kommunikationschef hos NCC, Casper Forsström, efter at TV2 Fyn har kunnet berette om flere tilfælde af rod i kontrakter, og medarbejdere fra PMG Byg, der hen over en weekend er forsvundet fra pladsen uden efterfølgende at kunne opspores.

Flere sager har kunnet tilbageføres til det århusianske firma Vognsen og Co's underentreprenører, der af NCC er blevet bedt om at redegøre for brugen af underleverandører.

Det skete første gang i oktober måned sidste år.

Udenlandske arbejdere forsvundet

Firmaet har gipsentreprisen på byggeriet WoodHub - et kæmpe træhus, der skal huse otte statslige institutioner og koster 800 millioner kroner at opføre.

Statens egen kontrolenhed, der tjekker arbejdsklausuler, har flere gange opdaget uregelmæssigheder og udenlandske ansatte, der ikke fik den aftalte overenskomstmæssige løn.

Underleverandør snød

Senest har TV2 Fyn fået yderligere aktindsigt i et besøg i april måned, hvor enheden kommunikerede med Byggestyrelsen, der er bygherre.

Her kontrollerede Bygningsstyrelsen medarbejdere fra Wegman under Lilje Byg og medarbejdere, der fortalte, at de arbejdede for vikarfirmaet Statedma, mens de i virkeligheden arbejdede for det litauisk ejede PMG Byg, der arbejdede for Vognsen og Co.

Nyt rod på byggepladsen

Et besøg af kontrolenheden den 10. april afdækkede, at PMG-medarbejderne havde arbejdet på pladsen i to uger, men ikke vidste hvor meget de ville få i løn, da den var bestemt af en kvadratmeterpris på gipsarbejdet, de ikke kendte.

De vidste ikke om de fik pension, feriepenge m.m., og oplyste, at de arbejdede 11 timer om dagen fem dage om ugen, men kun 40 timer.

Det regnestykke kunne kontrolenheden ikke få til at stemme.

Afspadering i Litauen

Aftalen var, at de skulle arbejde otte uger i Danmark og afspadsere to uger i Litauen.

NCC oplyser i øvrigt til TV2 Fyn, at man fra den 25. juni har haft opstillet fast portvagt på arbejdspladsen og indskærpet, at alle underleverandører til underleverandører skal godkendes af NCC, før der gives adgang til byggepladsen.

- I dette tilfælde var der tale om 29 personer. Fra 1. juli har vi gradvist øget bemandingen på pladsen igen i takt med adgangstilladelserne. Vi fastholder den tætte og gode dialog med 3F og Bygningsstyrelsens ansvarlige på projektet, oplyser Casper Forström i et skriftligt svar til TV2 Fyn.

Statens Kontrolenhed har ikke sanktionsmuligheder overfor overtrædelser af de sociale klausuler, og ifølge NCC's Casper Forström har NCC indskærpet reglerne og øget kontrollen, men ikke indført direkte sanktioner.

- Vi har haft en god dialog med vores kontraktpart, og vi har indskærpet, at det kun er NCC-godkendte underentreprenører, der har adgang til pladsen, siger han.