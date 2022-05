Løven Zola blev skåret op i Odense Zoo: - Det er sejt at se en løve, der bliver dissekeret

- Jeg vil gøre mig umage med at fortælle om det fantastiske dyr, som løven er. Vi skærer i den, og vi prøver at se, hvordan den ser ud indeni. Det primære er at vi faktisk kommer så tæt på løven, at vi kan se og røre den, siger Direktør for Odense Zoo Bjarne Klausen.

- Vi har glædet os til at komme i gang.

Det er efterhånden fire år siden, at Odense Zoo sidst dissekerede en løve til offentligt skue.

Udover at se indre organer havde publikum også mulighed for at blive klogere på, hvordan eksempelvis løven bruger sin strube til at brøle højt. For zoologerne handler det nemlig om at lære børn og voksne om dyrenes liv og død, uddyber direktør Bjarne Klausen.