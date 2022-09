Lottomillioner vundet tre gange i samme butik

En lottospiller har vundet syv millioner kroner på en kupon købt i Kvickly på Skibhusvej i Odense.

Gevinsten markerede et gyldent hattrick for lige præcis denne Kvickly.

Det er nemlig den tredje vinderkupon, der er blevet langet over disken ved forhandleren. Første gang var i 2003, så igen i 2005 - og nu er det altså sket for tredje gang.



Fem lottomillionærer i år

Det er tæt på en statistisk umulighed. Om ikke andet er det sket.

I det hele taget er Odense tilsyneladende et godt sted at spille Lotto. Det er femte gang alene i år, at der er udbetalt lottopræmier på en million kroner eller derover i byen.



I august vandt en odenseaner 107 millioner kroner i Eurojackpot.

Tre gange har en dansker vundet over 300 millioner kroner i den europæiske trækning.