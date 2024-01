Louises bøn blev delt 8300 gange - nu har hun endelig fået et match

Og det er lige præcis det opslag, der har været en del af årsagen til, at Louise Köser torsdag morgen kan fortælle TV 2 Fyn, at hun endelig har fået sin læreplads.

– Det var én, min vejleder havde snakket med, som også havde set mit opslag. Så det var egentlig både opslaget og skolen, der hjalp med at få det i hus, fortæller Louise Köser.



Det helt rigtige match

Og det viser sig, at ventetiden faktisk har været det hele værd, for lærepladsen er det helt rigtige match for Louise.

– Det er et megafedt firma. De har så mange gode værdier, som også var rigtig vigtigt for mig. De går nemlig op i at det skal være godt og hyggeligt at møde på arbejde, og at man skal have lyst til at komme der, siger Louise Köser og fortsætter:

– Det var en helt vildt god samtale. Vi endte med at tale sammen cirka en time.



Firmaet, som Louise skal underskrive sin kontrakt med i morgen, er ejendomsselskabet Olav de Linde, som ligger på Havnen i Odense. En lokation, som betyder meget for Louise.

– Det er kun omkring 10 km væk, og det betyder bare helt vildt meget, at man ikke først er hjemme sent om aftenen og skal afsted tidligt næste morgen. Så det er bare helt perfekt, siger hun.

- Tag sagen i egen hånd

Den lidt kringlede vej, som Louise Köser måtte tage for at få en læreplads, har lært hende, at det hjælper at være vedholdende.

- Det giver virkelig meget, at man tager situationen i egen hånd. Prøve noget nyt og blive ved med at prøve. For mig var det facebookopslaget, der var afgørende, og det var mit eget initiativ, siger Louise Köser.

Louise starter hos Olav de Linde på mandag, og også lærepladsen er begejstrede for hendes gåpåmod.

- Det er stærkt, at hun tager sagen i egen hånd. Det vidner om en person, der vil det rigtig meget, lyder det fra Lars Friis Christensen, afdelingsdirektør i Odense.

Han mener, man som firma har en pligt til også at kigge lærlingenes vej.

- Vi er som firma forpligtet til at hjælpe med at uddanne nye folk i branchen, fastslår han.

Facebookopslaget resulterede i, at Louise fik fire tilbud.

- Jeg havde slet ikke regnet med, at opslaget ville skabe så stor opmærksomhed, siger hun og fortsætter:

- Hvis der skulle sidde andre, som er i samme situation som mig, så synes jeg helt klart, at de skal prøve at tænke kreativt og tage sagen i egen hånd - det hjalp i hvert fald for mig.