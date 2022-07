Lucas var fanget på taget af Field's: - Vi ringede til mor og sagde farvel

Han vurderer, at omkring 50 personer har samlet sig på taget.

- Vi ringer til vores mor allerede oppe på taget for potentielt at sige farvel. Vi siger, vi elsker dem.

Forbindelsen er dårlig, og Lucas Bisgaards mor råber: "Hvad er det, du siger?" til sin søn.

- Min bror var meget bange for, at vi døde. Jeg var kun fokuseret på, at vi skulle overleve, jeg kunne ikke tænke tanken om, at vi døde, til ende. Men jeg sagde alligevel farvel, fordi jeg blev påvirket af, at andre gjorde det, fortæller Lucas Bisgaard.

Krammer familien

Efter det skrantende telefonopkald til familien kan Lucas Bisgaard snart se politiets skarpt bevæbnede indsatsstyrke storme centret fra tagvinduerne.

Kort tid efter finder han og de øvrige ned ad en bagtrappe fra taget.

- Og så løber vi så langt væk, vi kan, siger han.

Dagen derpå er Lucas Bisgaard og hans storebror endelig på vej hjem til familien.

- Fysisk har jeg det okay. Vi er ved at komme os over chokket. Nu glæder vi os først og fremmest til at komme hjem og kramme familien. Og så skal vi finde en måde at fokusere på, at livet går videre.

I forbindelse med skyderiet opfordrer Røde Kors til, at man kontakter Offerrådgivningen, hvis man har brug for krisehjælp. Telefonnummeret er 21 20 91 70.