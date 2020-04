Lukkede grænser giver problemer: Corona forsinker store byggeprojekter

Coronakrisen lægger nu også pres på flere store byggeprojekter rundt om på Fyn. I Odense går det blandt andet udover letbanen samt byggeriet af det nye supersygehus.

Selvom coronaen rammer de to projekter forskelligt, så kan det betyde, at ingen af projekterne bliver færdige til tiden.

I sidste uge sagde Odense Letbane til TV 2/Fyn, at de var påvirkede af situationen, men at der endnu ikke er tale om, at byggeriet bliver yderligere forsinket.

- Vi har luft i tingene, men det slipper selvfølgelig op på et tidspunkt, oplyser Letbanekontoret.

Ved byggeriet af det nye supersygehus var planen, at marts og april skulle bruges til at indhente noget af tidsplanen, som var skredet på grund af en våd vinter.

Men coronaen har gjort det modsatte.

Store dele af byggearbejderne er udenlandske, og det har ikke været muligt at skaffe mandskab nok til byggepladsen. Lige nu burde der gå 300 byggearbejdere, men tallet er reelt kun 200.

- I øjeblikket tror jeg, man ser ind i noget, der kan blive halvanden måneds forsinkelse, og det skal selvfølgelig analyseres til bunds.

- Kommer det til at betyde noget for projektets milepæle og den endelige, ultimative afleveringsfrist, det er der ikke nogen meldinger om på nuværende tidspunkt. Vi arbejder sammen på at minimere konsekvenserne af det mest muligt, siger Torben Hedegaard, direktør Nyt OUH

Kan ikke komme ud af eget land

Nogenlunde samme udfordring står de med hos Odense Letbane.

De udenlandske arbejdere, der bidrager til projektet, kan ikke komme til Danmark. Der er tale om folk fra Polen, Portugal og Spanien. Det er ikke fordi, arbejderne har problemer med at komme ind i landet, de har nemlig et anerkendelsesværdigt formål, oplyser Letbanekontoret.

Arbejderne kommer fra lande, der er lukket ned, og kan derfor ikke komme ud af deres eget land.

Odense Letbane er i gang med at overgå fra anlægs- til testfasen. Her det blandt andet folk fra Portugal, der mangler til at udføre deltests.

Derudover har Odense Letbanes spanske leverandør Comsa indført regler og retningslinjer for at skærme deres arbejdere, forklarer Letbanekontoret. De arbejder og lever i hold, og arbejderne må ikke være sammen på tværs af de hold, hvilket samlet set sænker effektiviteten.