Lukket frisør sover to timer om natten: - Jeg har så meget stress, at jeg ikke kan se mig ud af det

Døren til Pernille Bjørns frisørsalon i Odense skal fortsat være låst, selvom den stramme nedlukning af Danmark forsigtigt løsnes.

Onsdag slukkede justitsminister Nick Hækkerup (S) og sundhedminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde endeligt Pernille Bjørns håb om genåbning 1. marts. Det tærer på den selvstændige frisør, der har været lukket ned siden 21. december.

Læs også Frisør: - Vores psyke kan næsten ikke klare det

- Jeg har fået så mange symptomer på stress og depression, at jeg næsten ikke kan se mig ud af, hvordan jeg skal vende 180 grader og igen starte med at arbejde i 40-60 timer, fortæller Pernille Bjørn.

Det er med andre ord ikke kun en enorm gæld, landets frisører oparbejder under nedlukningen.

Samler energi til børnene

Natten til onsdag er det blevet til to timers søvn for den selvstændige frisør i Odense.

- Jeg falder lidt i søvn, og så vågner jeg igen. Så ligger jeg og spekulerer, og så falder jeg lidt i søvn igen, og så skal jeg op og have mine børn i skole. Så skal jeg på en eller anden måde samle mig til at have energi igen, når de kommer hjem, fortæller Pernille Bjørn.

Læs også Forældre bekymrede: Børn passes på tværs af vuggestuer i påsken

Pernille Bjørn mener godt, at hun økonomisk kan overleve, indtil frisørerne på Fyn igen må åbne - men gælden bliver stor, og det har givet hende stress. Foto: Morten Albek

Hun ville sove bedre om natten, hvis hun vidste, at lønudgifterne til hendes to ansatte ville blive dækket.

- Hvis vi kunne få politikerne til at kigge på lønkompensationspakken igen, sådan at vi kunne få dækket lønnen til vores ansatte 100 procent, så tror jeg, at jeg ville sove lidt mere roligt om natten.

- Det er ikke, fordi det skal lyde som om, man er utaknemmelig for den hjælp, vi har fået. Hvis vi ikke havde fået den, var vi jo lukket og slukket for lang tid siden allesammen Men det laver ikke om på, at det er en kæmpe stor pengesluger, fortæller Pernille Bjørn.

Åbningsdagen er gætværk

Endnu ved hun ikke, om hendes frisørsalon Pernille Bjørn kan åbne den 15. marts eller efter påske. Det eneste hun ved, er, at hun ikke må åbne på mandag.

Læs også Fakta: Butikker og udendørskulturliv åbner - elever på Fyn må vente

- Det er gætværket og uklarheden, der er svær at stå i, fortæller hun.

Frisører på Bornholm har i modsætning til resten af landet fået lov til at åbne, hvis kunderne kan fremvise en negativ coronatest, der maksimalt er 72 timer gammel.