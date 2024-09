Et rockerklubhus i Odense skal fortsat være lukket frem til den 3. oktober 2024 klokken 18.00. Det skriver Fyns Politi i et opslag på X.

- Baggrunden for forlængelsen er, at Fyns Politi vurderer situationen som uændret, lyder det i opslaget.

Dermed kommer lukningen af klubhuset til at vare i over et år. Politiets opholdsforbud blev oprindelig nedlagt gældende fra den 25. september 2023 klokken 17.00. Klubhuset tilhører rockergruppen Hells Angels MC.