Lukning af Tinderbox bliver over borgmesterens "politiske lig": - Det er en iskold vendetta

Et lys for de døde

Under mindehøjtideligheden vil der være stille musik fra kirkens orgel, og de lokale vil have mulighed for at tænde et lys for de døde udenlandske mænd, der blev henholdsvis 20, 25 og 53 år gamle.

Leni Elgbjørn Hansen vil også gå på prædikestolen.

- Jeg kommer til at tage udgangspunkt i håbet, men også i det, at man skal passe på med rygter og spekulationer. Der er mange berørt familier og pårørende at tage højde for.

Fyns Politi efterforsker stadig årsagen til silotagets kollaps.

Mindehøjtideligheden finder sted lørdag klokken 17-19.